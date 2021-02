Intrigo Scamacca, il Parma insiste e vincola il riscatto alla salvezza: il punto sul suo futuro

vedi letture

Gianluca Scamacca e un futuro da scrivere in queste ultime concitate ore di calciomercato. L'attaccante classe '99 è obiettivo numero uno per il Parma, che ha avanzato un'offerta per un prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di salvezza.

Il Parma in questi minuti ne sta parlando col Sassuolo, con la Juventus che al momento resta alla finestra. Il club neroverde non è ancora convinto di questa soluzione, vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo definitivo e senza vincoli. E in tutto questo c'è il Genoa, club nel quale il giocatore in questo momento è in prestito. La società rossoblù è pronta a liberare Scamacca ma non vorrebbe farlo per un club - quindi il Parma - in corsa per non retrocedere.

Sviluppi attesi nei prossimi minuti: Scamacca protagonista di queste ultime ore di calciomercato.