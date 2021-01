Inzaghi prepara una nuova firma per prolungare il progetto Lazio. Cifre e tempi del rinnovo

Al derby la Lazio arriva con un rebus. Manca ancora la firma all’accordo per rinnovare il contratto di Simone Inzaghi in scadenza a giugno. Ma è anche vero - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che la situazione va interpretata nella particolarità del legame tra Lotito e Inzaghi. Sia nel presidente sia nel tecnico non è mai però venuta meno concretamente la volontà di interrompere il progetto comune. Lo stesso Inzaghi ha più volte ribadito come il suo rinnovo non sia condizionato dalle scelte da compiere sul mercato di gennaio. Fermo restando che il tecnico da sempre condivide le strategie di mercato del ds Tare.

Cifre e tempistiche - Prima della trasferta contro il Genoa, dopo la sosta natalizia, Inzaghi ha precisato come l’ufficializzazione del rinnovo non sia un problema nel suo lavoro con la Lazio. Si ripartirà pertanto insieme dopo che è stata avvertita reciprocamente la consapevolezza di non ritenere ancora concluso questo ciclo. Molto probabilmente, il rinnovo punterà a una sola stagione. L’ingaggio del tecnico sarà ritoccato. Dai 2 milioni di euro attuali si prospetta una soluzione intermedia sui 2,5 milioni con un bonus per la qualificazione in Champions di circa 500 mila euro. Nei prossimi giorni, dopo il derby, verrà fissato l’appuntamento per formalizzare il rinnovo di Inzaghi, dissolvere ogni incertezza residua e guardare insieme al futuro.