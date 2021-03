Italia, Mancini: "Bulgaria tappa importante per noi. Cercheremo di segnare tanto"

vedi letture

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match contro la Bulgaria: "Tutte le partite sono difficili e quindi prima di giocarle sono ancora più difficili. Dobbiamo essere bravi a recuperare in fretta le energie perchè comunque, giocando così ogni tre giorni e con i viaggi, ci può essere un po' di stanchezza. Però per noi è veramente una tappa molto importante. Noi cercheremo di segnare molti gol come abbiamo sempre fatto. Credo che ogni tanto purtroppo può anche capitare di non fare benissimo, come è capitato nel secondo tempo con l'Irlanda del Nord perchè abbiamo voluto gestire la situazione che non dobbiamo fare perchè non è nelle nostre qualità. Le nostre qualità sono di continuare ad attaccare, cercare di fare gol e divertirsi. E' anche vero che i ragazzi erano arrivati la domenica sera e c'era poco tempo".