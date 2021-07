Juan Jesus: "Il futuro? Non so cosa accadrà. Ma lavoro per la cittadinanza italiana"

Fresco di addio alla Roma e con un passato anche tra le fila dell’Inter, il difensore Juan Jesus parla così ai microfoni di Rete Radio del suo futuro: “Non so cosa accadrà, adesso per me è importante prendere anche la cittadinanza italiana dopo 10 anni vissuti qui, non so se vivrò qui o in Brasile, quando ho lasciato la mia terra avevo 20 anni, la mia famiglia mi manca sempre, convivere con la famiglia è sempre importante, capirò più avanti se vivere a Roma o a Milano".

Due parole anche sulla sorprendente Italia di Roberto Mancini: "Sono brasiliano, sono nato in Brasile, difenderò e penserò sempre ai colori brasiliani, con tutto il rispetto di Toloi, Jorginho e Emerson. Conosco bene Mancini, gli azzurri possono fare bene. Quando eravamo insieme all’Inter, per i suoi metodi di lavoro, ho sempre pensato che facesse bene in Nazionale, faccio il tifo per loro".