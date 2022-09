Julio Cesar: "Alla Juventus non c'è un'idea di gioco. Arrivano sulla trequarti e si spengono"

Nel post partita di Prime Video, Julio Cesar ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Benfica, provando ad analizzare i motivi del ko dei bianconeri, parsi scarichi anche in questa serata di Champions League: “È dura capire cosa sta succedendo. Mi sembra che alla Juventus non ci sia un’idea di gioco, ed è una cosa dura. Anche se sei ad inizio stagione non puoi vedere i giocatori che si muovono così, non hanno idee. Arrivano sulla trequarti e si spegne la luce”.