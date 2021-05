Juric: "A Verona s'è volato in modo vergognoso. Giudizio non sereno sui giocatori presi"

vedi letture

È il momento più difficile da quando è a Verona? E' questa una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro il Bologna - gara valida per la 37esima giornata di Serie A - ha risposto così. "Io penso che qui si sia volato in modo vergognoso, senza un giudizio sereno sui giocatori che abbiamo preso, senza considerare da dove venissero. Si pensava fosse tutto facile, ma non è così. Questo periodo mi brucia, anche se le statistiche mi confortano, ma per l'ambiente... vedete le altre squadre, come lavorano, chi hanno comprato. Il lavoro è tutta un'altra cosa: lavoro, programmazione, scouting. Noi abbiamo fatto un risultato fuori dal normale, fuori da ogni logica. Adesso sono tutti un po' scioccati: andate a vedere bene la squadra, ma bene, valutazioni profonde. Poi quando non vinci le partite così è responsabilità anche dell'allenatore, che si fa delle domande. In questo periodo bisogna valutare bene le cose, non sparare. Qui si è creato un giro: l'allenatore è un mago, andiamo in Europa, ma non è così. Analizzate il Bologna, guardate cos'hanno fatto negli ultimi due anni e mezzo e paragonateli a noi".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric.