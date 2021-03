Juric: "C'è un abisso tra le prime 7 in classifica e le altre. Noi neanche vicini a quei livelli"

Mister Ivan Juric ha commentato così in conferenza stampa la netta spaccatura del campionato italiano: "Penso che ci sia un abisso tra le prime sette e le altre. A livello economico, di scelta di giocatori... Ci sono alcune squadre, come Sassuolo e Fiorentina, che hanno potenzialità economiche alte, ma che non riescono a entrare in quel gruppo. Noi non siamo a quei livelli, non ci andiamo nemmeno vicino. Ciò non toglie che vogliamo il massimo. I ragazzi devono sapere che manca poco per la salvezza e che si giocano qualcosa di speciale: non è che contano sempre i soldi e il nome. Se ci riusciranno o meno non lo so, ma dovranno dare il massimo per provare a fare ancora meglio di quello che stiamo facendo. Se c'è la possibilità di fare qualcosa di speciale dobbiamo provare ad andare oltre", le dichiarazioni del tecnico del Verona alla vigilia della sfida col Milan.