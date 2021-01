Juric chiama, il Verona risponde: con Sturaro e Lasagna l'Hellas piazza due colpi pesanti

Ivan Juric e il mercato dell'Hellas Verona, odi et amo. Richieste a gran voce di uomini, quantità e qualità. Giocatori pronti subito, strategia che poco si confà alla filosofia di un club che piazza tante scommesse e spesso le vince. Dal settore giovanile agli italiani, dagli acquisti all'estero in poi, la lista è lunga se pensiamo agli incassi fatti con Kumbulla e Rrahmani, a quelli che arriveranno tra Lovato, Zaccagni e non solo. Però c'è anche un tempo presente a cui Juric non vuol rinunciare, perché del domani non v'è certezza. E siccome l'appetito vien mangiando, nonostante i manifesti d'umiltà e piedi per terra, chiede un mercato cotto e digerito. Giocatori che conosca o che in pochi passi possano integrarsi nella sua filosofia.

Il pretoriano Sturaro, il 9 Lasagna Sturaro è stato allenato da Juric solo nelle giovanili del Genoa ma è un giocatore che conosce benissimo e che ha seguito a lungo. Interno di gamba, d'offesa e prospettiva, andrà in prestito con diritto di riscatto e quella del Verona è una scommessa che Sturaro farà anche per la sua carriera. Per un salto di qualità presente, futuro, per dimostrare di giocare ancora ad alto livello. Le ore sono decisive ma il colpo è impostato ed è a un passo per una maxi operazione da quasi 10 milioni tra spese attuali e future, anche Kevin Lasagna. La punta arriverà dall'Udinese e sarà quella del salto di qualità. Del Verona che forse non vuole più nascondersi, che ha deciso d'abbandonare la parola miracolo e di pensare anche al presente. L'Atalanta insegna, anche se con dimensioni e portafogli diversi: c'è sempre modo di guardare al futuro, coi piedi puntati per terra e con lo sguardo dritto ai sogni.