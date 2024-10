Live TMW Juric: "Non ho visto nessuna differenza tra Roma e Inter. Vedo miglioramenti"

Finisce 0 a 1 la sfida allo Stadio Olimpico tra Roma e Inter. Seconda sconfitta in Campionato per i giallorossi, la prima di Ivan Juric in Serie A in questa stagione. Il tecnico ha commentato la sconfitta in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

23.08 - Inizia la conferenza stampa

Possiamo chiamarla la serata dei rimpianti? Gara caratterizzata da un doppio errore individuale...

"Sì, la squadra non mi è piaciuta nei primi 15 minuti del secondo tempo. Nel nostro momento migliore abbiamo subito gol. La Roma ha fatto la sua partita con intensità, dominio. Ma abbiamo fatto errori e li abbiamo pagati cari. Togliendo i primi 15 minuti sono molto contento della prestazione ma non del risultato".

Su Dybala, la sua posizione, come la giudica?

"Per ora, vorrei aggiustare le cose in fase difensiva. Ci sono giocatori che fanno un po' di fatica a interpretare certi concetti. Secondo me in certe situazioni potevamo evitare di fare cose che non ci sono uscite benissimo. Oggi Paulo ha dimostrato quanto vuole dare, così lui e così anche gli altri. Non si vedeva nessuna differenza tra noi e l'Inter".

Urgenza di risultati. Bisogna dare una sterzata?

"Io vedo tante cose che sono migliorate. Vedendo il passato, mi sembra una squadra migliorata su tanti aspetti, ma non sufficienti. Se non vinciamo a Monza abbiamo commesso un errore pazzesco e abbiamo fatto tante cose buone. Ora ci lavoreremo e miglioreremo certi aspetti. La sensazioni globale è molto positiva. Bisogna farei risultati e alla fine il conto tornerà".

Dopo quei 15 minuti qualcosa è cambiato come la posizione di Angelino, per riequilibrare un po' il gioco

"Sì, con il cambio di Angelino qualcosa è cambiato. Abbiamo fatto scalare Konè. E' un ragazzo giovane ed è entrato in un mondo serio. A volte ha alti e bassi. Oggi volevo vedere Pisilli che è un ottimo giovane. Non è una bocciatura".

Lei ha parlato di mancanza di qualità difensiva.

"La qualità c'è. Li vedo in ogni allenamento. Paulo si può sbloccare, Artem, Soulè idem. Hanno qualità e la stanno dimostrando a tratti. Non siamo abbastanza efficaci sottoporta".

Soddisfatto del direttore di gara, Massa?

"Dopo Monza mi viene difficile criticare stasera. Monza è stato un episodio brutto. Non mi aspettavo che fischiasse qualche fallo, ma ha fatto una buona gara".

23.15 - Finisce qui la conferenza stampa