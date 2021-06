Juve, Allegri e i grandi ritorni: Pjanic possibile in prestito, la mezzala può essere Pogba

Nel vertice di mercato di ieri in casa Juventus col nuovo/vecchio allenatore Massimiliano Allegri s'è parlato principalmente di calciomercato. Il tecnico bianconero ha chiesto alla sua dirigenza rinforzi soprattutto in mezzo al campo e si guarda, scrive 'Tuttosport', soprattutto a chi la Juventus la conosce già.

La pista Miralem Pjanic diventa ogni giorno sempre più di attualità ma, come vi abbiamo raccontato, sarà ipotesi possibile solo se il Barcellona aprirà al prestito. Allegri però vuole soprattutto una grande mezzala e, in questo senso, da seguire la pista che porta a Paul Pogba, Per Locatelli, infine, si aspetti che il Sassuolo abbassi le sue pretese: al momento la richiesta è di 40 milioni di euro.