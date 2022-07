Juve, anche McKennie finisce ko in mediana: spalla lussata, si va verso un mese di stop

Weston McKennie rischia un mese di stop per la lussazione alla spalla che non gli ha permesso di affrontare il Real Madrid in amichevole questa notte a Pasadina.

È questo quanto filtra dalla Juventus sul centrocampista statunitense, che dovrà nuovamente fermarsi per qualche settimana dopo l'infortunio al piede sinistro della scorsa stagione e che raggiungerà così in infermeria il compagno di reparto Paul Pogba.