Juve, Bremer: "Ho appoggiato male il ginocchio e ho avuto un po' paura, ma nulla di grave"

Protagonista di una prova di grande spessore nel match contro l'Inter, il bianconero Gleison Bremer ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il fischio finale: "È stata una partita importante da parte di tutti. In difesa abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare su questa strada".

Quanta voglia c'era di portare a casa i tre punti?

"Erano due anni che la Juve non batteva l'Inter, c'erano rabbia e orgoglio per provare a vincere. Il merito della vittoria è di tutti".

Come sta fisicamente?

"Ho appoggiato male il ginocchio, ho avuto un po' di paura ma non è nulla di grave. Fisicamente non sono ancora al meglio".

Dove vede la Juve d'ora in avanti?

"È ancora presto per dirlo: un passo alla volta, dobbiamo continuare a vincere".