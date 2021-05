Juve, Chiellini: "Vogliamo la Coppa Italia. Non è scontato arrivare sempre in finale"

Presente in conferenza stampa insieme al tecnico Andrea Pirlo, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato anche delle condizioni della Juventus dopo le ultime uscite: "Siamo pronti, questa è una partita a sé e i risultati delle ultime gare non contano. Abbiamo voglia di vincere questo trofeo e non è scontato arrivare sempre in finale. Le ultime due vittorie ci fanno ben sperare sul finale di campionato ma siamo concentrati solo e soltanto sulla partita di domani. Speriamo che questo campo ci porti bene".

