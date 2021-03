Juve, Chiesa: "Eravamo riusciti a rimettere in piedi la gara. Ma non portiamo nulla a casa"

L'attaccante Federico Chiesa, autore di una doppietta questa sera, ai microfoni di Jtv parla con l'amaro in bocca senza riuscire a goders la grande prestazione messa in campo: “C’è grande rammarico e tristezza, vengono a mancare le parole. Avevamo rimesso a posto una gara e meritavamo di passare il turno, invece siamo qui a parlare di altro e non so davvero cosa dire. Avevamo tutte le carte in regola per passare solo che non l’abbiamo dimostrato. Abbiamo giocato solo il secondo tempo oggi e stavamo quasi per farcela. In Champions se sbagli un tempo diventa durissima, se ne sbagli due ancora di più eppure ce l’avevamo quasi fatta e l’amarezza è grande. Tutto passa in secondo piano, anche la mia doppietta o la mia prestazione, perché non abbiamo portato a casa nulla. Io penso prima a dare tutto alla squadra, devo ringraziare il mister e la società per la fiducia che mi stanno dando, ma ora dobbiamo solo pensare al campionato e alla Coppa Italia”.