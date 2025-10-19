Juventus, oltre a saltare la gara con il Como Zhegrova è a forte rischio anche per Madrid

I due brevi spezzoni di gara con il Kosovo si sono rivelati fatali per Edon Zhegrova, il quale ha lamentato dei fastidi nella zona dell’anca e del puble. Quella, per capirsi, che nel recente passato lo ha tormentato.

Per questo motivo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive tra le proprie colonne che oltre a saltare quest’oggi la gara contro il Como, in programma al Sinigaglia nel lunch match delle 12:30 di giornata, per il giocatore è a forte rischio anche la trasferta in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid.



Non è stato fin qui un inizio di stagione fortunato per l'ex giocatore del Lille. Arrivato a Torino sul finire del mercato estivo, ha racimolato appena 3 presenze tra campionato e Champions League per un totale di 36 minuti giocati. Uno score non all'altezza delle aspettative, visto che Zhegrova è stato presentato come uno dei principali riferimenti offensivi per Tudor nella Juventus 2025/26.