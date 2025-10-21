Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan primo, il segreto della rinascita rossonera in quattro punti

La Gazzetta dello Sport analizza il momento attuale del Milan, che grazie al successo contro la Fiorentina è balzato solitario al comando della classifica. In sette partite sono arrivate 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella contro la Cremonese all'esordio. Da allora il Milan, complice anche il mercato, ha cambiato marcia e abbassato la saracinesca, incassando solo due reti: una su rigore contro il Napoli e quella di Gosens domenica scorsa. Sono quattro i punti che la rosea evidenzia:

La fase difensiva, anzitutto: squadra stretta, corta e concentrata. Con i centrocampisti e le due punte che formano linee compatte e la zona centrale è sempre protetta. Altro punto è relativo ai singoli: Rabiot e Fofana sono i perni di un centrocampo in mutazione. L'ex Marsiglia è stato voluto con forza da Massimiliano Allegri perché applica perfettamente i concetti del tecnico.

La chiave tattica è il terzo punto. Sergio Conceiçao aveva capito tardivamente che questo Milan doveva giocare a tre dietro, Allegri ci ha puntato da subito andando contro persino alle manovre di mercato che stavano disegnando il Milan per un 4-3-3. Infine la fiducia ai giovani, un po' per scelta e un po' anche per necessità considerando una rosa non ampissima. L'esempio è Davide Bartesaghi, titolare sia contro la Juventus che contro la Fiorentina. Prestazioni fin qui convincenti che nons tanno facendo rimpiangere Estupinan.

