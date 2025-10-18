Juventus, contro il Como non ci sarà Zhegrova: risentimento al pube per il kosovaro
La Juventus si avvicina al match contro il Como, in programma domani alle 12.30, con una cattiva notizia dal punto di vista degli infortunati. Per il match contro i lariani, infatti, non sarà disponibile Edon Zhegrova. L'esterno offensivo kosovaro, infatti, ha accusato un risentimento al pube.
Non è stato fin qui un inizio di stagione fortunato per l'ex giocatore del Lille. Arrivato a Torino sul finire del mercato estivo, ha racimolato appena 3 presenze tra campionato e Champions League per un totale di 36 minuti giocati. Uno score non all'altezza delle aspettative, visto che Zhegrova è stato presentato come uno dei principali riferimenti offensivi per Tudor nella Juventus 2025/26.
