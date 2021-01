Juve, Cuadrado dopo la vittoria: "Ora siamo più vicini ai primi posti, lotteremo fino alle fine"

Con la vittoria contro il Bologna, la Juventus recupera tre punti al Milan e due all'Inter. E adesso la classifica si fa più bella. "Abbiamo sempre creduto in quello che potevamo fare - sottolinea Juan Cuadrado a Sky Sport - e nelle gare importanti facciamo sempre vedere il nostro dna. Ora siamo più vicini ai primi posti e lotteremo fino alla fine".

Hai avuto il Covid ma sei subito tornato protagonista in campo. "Abbiamo pregato tanto io e mia moglie per avere quella tranquillità che molte altre persone non hanno potuto avere. Personalmente mi sono sempre allenato in palestra, a casa".

Oggi hai rischiato l'autogol. "Davvero, ho ringraziato Szczesny perché oggi ha fatto veramente un miracolo".