Juve, Danilo al 45': "Buon 1° tempo, ma non basta. Manteniamo questo atteggiamento"

vedi letture

Il difensore brasiliano della Juventus Danilo è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo che vede i bianconeri avanti 2-0 sul Sassuolo: "Sapevamo la gara che ci aspettava, abbiamo provato ad essere corti e ripartire per fargli male. Lo abbiamo fatto bene ma non basta. Dobbiamo restare concentrati perché loro sono una squadra pericolosa. L’atteggiamento deve essere questo, sappiamo che non stiamo riuscendo a fare il calcio che vogliamo ma non dobbiamo scoraggiarci".