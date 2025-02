TMW Juve, Douglas Luiz ha svolto un lavoro personalizzato sul campo: domani il rientro in gruppo

La Juventus tornerà in campo domenica dopo la cocente delusione in Champions League per sfidare il Cagliari. Thiago Motta anche per il match contro i rossoblù dovrà fare i conti con l’ennesima emergenza in difesa. Infatti, oltre a Bremer e Cabal, mancheranno anche Kalulu e Veiga. Inoltre, anche Cambiaso non è al meglio e difficilmente partirà dal primo minuto. Per questo motivo nella linea a 4 davanti a Di Gregorio, giocheranno da destra verso sinistra Weah, Gatti, Kelly e Savona. A centrocampo ci sarà il ritorno di Khéphren Thuram che è rimasto in panchina per gran parte della gara contro il Psv, al suo fianco dovrebbe agire Manuel Locatelli. Mentre Teun Koopmeiners va verso la panchina dopo l’ennesima prova opaca di questa stagione.

Intanto oggi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Douglas Luiz ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, domani è previsto il suo rientro in gruppo.

Per quanto riguarda il resto della formazione, sulla trequarti si va verso un turno di riposo per Nico Gonzalez e dal primo minuto si rivedrà Kenan Yildiz, a completare la linea 3 ci saranno Westo McKennie e Francisco Conceicao. In attacco è aperto il ballottaggio tra Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic anche perché il francese è apparso un po’ stanco in Champions League.