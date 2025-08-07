Juventus, si tratta con il Forest per Douglas Luiz: offerto Sangaré, ma Comolli dice no

Riuscire a piazzare un giocatore dal peso immane per le casse della Juventus come Douglas Luiz sarebbe la migliore delle notizie, visto che il Nottingham Forest avrebbe già concordato con il centrocampista brasiliano un contratto di cinque anni per cifre maggiori rispetto a quelle percepite in bianconero. Ma Damien Comolli, direttore generale della Vecchia Signora, deve ancora trovare un punto d'incontro con gli inglesi.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus non vuole assolutamente fare minusvalenze fra prestito (10 milioni) e riscatto (30mln) di Douglas Luiz, quindi non stupisce che la proposta dei Reds da 34 milioni sia ben lontana dalle attese del club bianconero. E avrebbe provato anche a inserire un obbligo di riscatto qualora fosse arrivata la qualificazione in Europa, fattore però complicato vista al concorrenza in Premier League. Sarebbe meglio se questa condizione dipendesse invece da obiettivi personali oppure con il raggiungimento della salvezza.

Intanto il Nottingham Forest ha provato a dare un colpo di frusta e a chiudere l'operazione con l'inserimento di Ibrahim Sangare nella trattativa. Purtroppo però, come si può leggere dal quotidiano romano, la proposta è stata bocciata da Comolli. Il motivo è semplice: la Juventus vuole guadagnare la cifra più alta possibile dalla cessione di Douglas Luiz. In modo tale da reinvestirla sul mercato in entrata.