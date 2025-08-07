Modesto: "Douglas Luiz è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato e glielo abbiamo fatto capire"

Il dg della Juventus, Damien Comolli, aveva parlato di fiducia su Kolo Muani una settimana fa (leggi qui). Ma adesso com'è la situazione? A rispondere alla domanda, direttamente dal ritiro bianconero di Herzogenaurach, è il dt François Modesto: "Siamo allo stesso punto: lavoriamo, stiamo prendendo le informazioni necessarie. Sa benissimo cosa deve fare. C'è fiducia. C'è sempre fiducia", le parole del dirigente a Tuttosport in merito al possibile ritorno dell'attaccante francese di proprietà del PSG (qui le dichiarazioni di Modesto a TMW).

Bremer aveva parlato di quattro squadre per lo scudetto, Juve compresa. Modesto è d'accordo? "Sì, la Juventus deve sempre scendere in campo per vincere le partite, per vincere tutte le competizioni. Poi vedremo alla fine dell'anno, ma si deve già partire con quella mentalità".

La Juventus ha riaccolto Douglas Luiz, uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Parla così Modesto: "Ed è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato, glielo abbiamo fatto capire. L'abbiamo convocato e gli abbiamo fatto comprendere cosa sia la Juventus. Douglas è molto dispiaciuto. Poi la cosa è passata ed è tornato in gruppo".