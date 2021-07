Juve, il "disoccupato" Chiellini sbarca sul social network del lavoro: profilo su LinkedIn

Giorgio Chiellini lo sarà ancora per poco, perché dopo la fine di Euro 2020, magari con un titolo in più in bacheca, arriverà la firma sul nuovo contratto con la Juventus. A oggi, però, il capitano azzurro è formalmente disoccupato. E, come tanti altri italiani, sceglie di sbarcare sul social network del lavoro, annunciando via Twitter di aver aperto un profilo su LinedIn.