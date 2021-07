Juve-Locatelli, il Sassuolo resta fermo a 40 milioni. Ma il giocatore non accetterebbe l'estero

Manuel Locatelli obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il proprio centrocampo. “Ne parleremo la settimana prossima”, ha detto nei giorni scorsi Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, chiarendo che i bianconeri sono l’unica italiana attiva sul giocatore, richiesto all’estero con l’Arsenal in questo caso in prima fila. Il Sassuolo non svenderà, ha ribadito Carnevali, e infatti al momento la trattativa vive ancora su una certa distanza: secondo Tuttosport, il club emiliano non scende da una richiesta di 40 milioni di euro, preferibilmente cash ma con disponibilità a venire incontro alla Juve per dilazionare il pagamento in più tranche. L’alternativa resta l’inserimento di una contropartita tecnica, con Dragusin come ipotesi più gradita. Peserà anche il volere del calciatore: Locatelli, al momento, non accetterebbe la soluzione estera.