Juve, Locatelli primo obiettivo di Allegri: si proverà ad abbassare la richiesta del Sassuolo

Manuel Locatelli continua a essere un obiettivo della Juventus per il centrocampo e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo bianconero Cherubini farà di tutto per provare ad accontentare Massimiliano Allegri, nonostante la richiesta del Sassuolo che per lasciarlo partire vorrebbe non meno di 40 milioni di euro. Il ds cercherà di abbassare la cifra inserendo qualche giovane e uno di questi potrebbe essere Fagioli.