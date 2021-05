Juve-Milan è anche sfida fra i 10 Dybala e Calhanoglu. Entrambi sono in attesa del futuro

vedi letture

Juve e Milan hanno una lunga e gloriosa tradizione di fuoriclasse con il 10 sulle spalle. Gli ultimi eredi portano il nome di Paulo Dybala e Hakan Calhanoglu. Quella di domenica sarà una partita senza appello, per le squadre ma anche per loro due, chiamati a fare la differenza nel momento decisivo e dopo una stagione complicata.

Un gol per il futuro - Dybala e Calhanoglu, infatti, vivono il presente senza conoscere il futuro. Il turco è in scadenza e le trattative per il rinnovo sono state congelate. L’argentino ha ancora un anno di contratto, ma chissà cosa succederà in estate. Un gol domenica potrebbe indirizzare anche le scelte societarie, perché ci sono partite che valgono di più e che tratteggiano la cifra tecnica e caratteriale dei giocatori. Allo Stadium servirà anche una prova di grande personalità e non solo di qualità calcistica.