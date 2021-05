Juve, Pellegrini dovrebbe rimanere al Genoa per riprendersi al meglio dopo i problemi fisici

Tra le situazioni che la Juventus dovrà risolvere nella prossima sessione di mercato ci sono anche i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e andranno nuovamente girati in prestito o ceduti a titolo definitivo. In questo senso - sottolinea gazzetta.it - Pellegrini dovrebbe rimanere al Genoa per riprendere al meglio dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per tanto tempo in questa stagione.