Juve, per l'attacco sogno Gabriel Jesus: in uscita dal City, assalto possibile se parte CR7

Spunta un nome brasiliano per l’attacco della Juventus. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ultima idea dei bianconeri, alle prese col possibile addio a Cristiano Ronaldo e che in Serie A puntano soprattutto Dusan Vlahovic, porterebbe a Gabriel Jesus. Il centravanti è in uscita dal Manchester City, che punterà con ottime probabilità su Harry Kane e la Juve avrebbe già bussato dello sceicco Mansour per capire le condizioni del possibile affare. L’asta tra le big, ovviamente, non è affatto esclusa.