Juve, Pirlo: "Poca grinta? Roba che si diceva 50 anni fa, non penso sia fondamentale"

"La grinta è una parola che esce spesso ma non credo sia fondamentale”. In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha risposto così a chi gli chiedeva perché la sua Juventus manchi di grinta: “Non basta dire alla squadra di metterci grinta e allora vinci le partite. Ho sempre chiesto un atteggiamento diverso, di avere bava alla bocca. Bisogna avere il sangue alla bocca e il fuoco nello stomaco per raggiungere i risultati. Ma parlare solo di grinta è ridicolo. Lo si diceva 50 anni fa nel calcio, adesso non basta più".

