Juve, trattativa a oltranza per Scamacca: contatti nella notte per cercare l'accordo

La Juventus e il Sassuolo continuano a discutere di Gianluca Scamacca, possibile affare last minute dei bianconeri. Secondo Tuttosport, i due club ne hanno parlato anche fino a tarda notte e i colloqui riprenderanno in mattinata. Sul tavolo, resta la differenza nelle relative formule: la Juve punta al prestito con diritto di riscatto, i neroverdi cercano l’obbligo. Alla finestra resta il Parma, ma in questo caso per il quotidiano torinese vi è da capire la posizione del Genoa: i rossoblù non avrebbero avuto problemi a liberare il centravanti in direzione Torino. Dare l’ok a rinforzare una diretta avversaria è invece tutt’altro conto.