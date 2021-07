Juve, una settimana al ritiro della Continassa e alla seconda era di Allegri

Era il 28 maggio quando la Juventus ufficializzava il ritorno, dopo soli due anni, sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri. 47 giorni più tardi, il prossimo 14 luglio, avrà il via la seconda era a Torino firmata dall’allenatore livornese. È ormai quasi tutto pronto per l’avvio della stagione 2021/2022 alla Continassa dove si svolgerà tutto il ritiro estivo: troppe complicazioni spostare tutta la macchina organizzativa in questo periodo storico con le adeguate strumentazioni che invece Madama ha comodamente nel suo centro sportivo all’avanguardia. Per questo i bianconeri si muoveranno dal Piemonte solo ed esclusivamente per le 4-5 amichevoli in programma, in crescendo dal punto di vista della difficoltà. Ancora nessuna ufficialità, compresa la consueta kermesse di Villar Perosa saltala eccezionalmente la scorsa stagione, ma al momento le due gare in attesa solo dei crismi sembrano essere quella col Monza di fine luglio e il trofeo Gamper col Barcellona di inizio agosto che coinvolgerà prima squadra maschile e femminile.

POCHI GIOCATORI A DISPOSIZIONE - Fra chi è ancora impegnato all’Europeo e in Copa America e chi invece lo è stato fino a poco tempo e si trova nel pieno delle vacanze, Max Allegri avrà a disposizione una porzione risicata di quella che sarà la rosa di cui disporrà nel corso della stagione. Dei protagonisti della scorsa stagione si presenteranno dal giorno 1 Dybala, Arthur, McKennie, Pinsoglio e Frabotta più Dragusin e Fagioli che hanno fatto spesso e volentieri la spola con la seconda squadra. A questi si aggiungeranno coloro che sono rientrati dai vari prestiti: Rugani di ritorno dal Cagliari, Perin, Pjaca e Pellegrini dal Genoa, De Sciglio dal Lione. Non ci sarà Nicolò Rovella, destinato a un altro anno di prestito al Genoa e pronto al ritiro col club ligure. Poi si pescherà dall’Under 23 e dal gruppo Primavera con Max Allegri orientato a testare i migliori talenti del gruppo. Anche qui verranno considerati alcuni giocatori che sono tornati dal prestito e che sono in attesa di trovare collocazione per giocare con maggiore continuità come Hans Nicolussi Caviglia e Luca Clemenza. Insomma, a Torino è quasi tutto pronto a partire per la seconda era di Max Allegri: ancora una settimana di vacanza e poi si spegneranno i semafori.