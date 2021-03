Juventus, Alex Sandro può partire. Gosens il prescelto per la fascia: costa 40 milioni

Robin Gosens è uno dei principali obiettivi per la Juventus della prossima stagione. Sulla destra la squadra di Pirlo è messa bene con Danilo e Cuadrado, sulla corsia mancina invece ha sofferto parecchio perché non c'è una vera alternativa ad Alex Sandro, con il brasiliano autore di una stagione opaca. Per questo potrebbe essere ceduto in estate e sostituito dal tedesco della Dea. La sua valutazione è importante, costa almeno 40 milioni, ma i rapporti fra le due squadre sono buoni. Gosens sbarcherebbe a Torino per fare il titolare e il suo vice potrebbe essere Bernardeschi, che Pirlo vede bene nella veste di terzino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.