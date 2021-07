Juventus, Allegri: "Kulusevski deve crescere in termini di gol, questa è una squadra divertente"

Interrogato sul ruolo che avrà Kulusevski nella sua Juve, Massimiliano Allegri ha parlato così dello svedese e in generale di una squadra con ampi margini di crescita: "Datemi tempo, l'ho visto in due allenamenti. Deve sicuramente crescere in fase realizzativa, ha un motore importante e quindi è migliorabile. Per me sarà importante creare del valore per questi giocatori, che è il motivo per cui sono stato chiamato. Creare valore e risultati. Questa è una squadra divertente da allenare, perché ha tanti calciatori migliorabili".