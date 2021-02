Juventus, Arthur rischia anche il Porto. E il centrocampo bianconero torna in emergenza

Se la difesa bianconera non ha problemi nonostante l'assenza di Bonucci, è il centrocampo a tornare in emergenza. Non è ancora al 100% Ramsey e ora è costretto a fermarsi Arthur: le scorie del brutto colpo subito da Romero in Juve-Atalanta dello scorso dicembre non sono mai state smaltite e ora il brasiliano deve saltare almeno il match con il Napoli, ma pure la sfida con il Porto è a rischio.