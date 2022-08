Juventus, Bremer: "Essere qui vuol dire essere ad un livello altissimo. Puntiamo sempre in alto"

Gleison Bremer , difensore della Juventus, commenta in zona mista la vittoria ottenuta con il Sassuolo. Queste le sue parole raccolte da TuttoJuve.com: "È' stato importante vincere e soprattutto non abbiamo preso gol. Il mister ci parla sempre di questo, perché poi loro lì davanti sanno fare gol. Essere alla Juventus vuol dire essere ad un livello altissimo. Dobbiamo sempre puntare in alto e stare sempre attenti perché ogni partita è importante. Sto lavorando sulla tattica e poi un lavoro un po’ di tecnica. È un po' diverso difendere così rispetto al passato, ma l’importante è non prendere gol anche se giochi a tre o quattro".