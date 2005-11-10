Juventus, brutto primo tempo con il Celta. Conceicao: "Spalletti ha detto questo all'intervallo"

Al di là della reazione rabbiosa all'uscita dal campo al 64', in favore di Nico Gonzalez, Francisco Conceição ha espresso un'analisi personale dopo la vittoria in extremis della Juventus sul Celta Vigo ieri sera in Europa League in zona mista. Una gara dai due volti: "Penso che nel primo tempo non abbiamo giocato in base a quello che abbiamo preparato in allenamento. Sempre in ritardo, anche nelle giocate. Il mister a fine primo tempo ci ha detto: 'Non possiamo vincere questa partita se non facciamo quello che alleniamo'. Le prossime partite ci porteremo dietro questo secondo tempo, perché abbiamo iniziato a giocare, fare quello che si deve per vincere".

Questione di testa

Di cambi da parte dell'allenatore Luciano Spalletti non ne sono arrivati, al rientro dagli spogliatoi, mentre l'esterno portoghese ha riflettuto su questo switch mentale della squadra: "Esatto. Qualche volta non hai bisogno di cambiare giocatori per capire che non si sta facendo bene. Penso che il primo tempo non fosse quello che serve per vincere le partite, al contrario del secondo, quando abbiamo cominciato a fare quanto prepariamo in allenamento. Comunque tre punti importanti: abbiamo fatto due gol, ne avremmo potuti fare ancora di più. Ripartiamo da questo secondo tempo domenica contro la Lazio, partita molto importante".

Si passa a...

Da Nick Woltemade in gol alla prestazione positiva di Teun Koopmeiners, diversi giocatori della formazione di Spalletti hanno avuto occasioni importanti per trovare fiducia in terra spagnola: "Sì, siamo alla Juventus, facciamo tutti parte del gruppo. È una rosa con giocatori di qualità, tutti possono giocare. Giocando ogni tre giorni sappiamo che il mister fa i cambi, quindi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di giocare. Lo abbiamo fatto nel secondo tempo". Infine, in vista dello scontro diretto con la Lazio in campionato, Conceicao ha riflettuto: "Dobbiamo prendere questo di esempio per non fare l'errore un'altra volta. Se facciamo così, non dobbiamo cercare di fare la rimonta. Dobbiamo dimostrare di voler fare bene fin dal primo minuto".