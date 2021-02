Juventus, Chiellini: "Dovremo far tesoro delle ultime due edizioni. Porto forte in difesa"

Giorgio Chiellini, interpellato da Sky alla vigilia della sfida al Porto, ha parlato così delle ore che precedono il ritorno in Champions League della sua Juve: "C'è quella atmosfera che precede un turno importante di Champions che ti dà emozioni diversi, dovremo far tesoro delle scorse due edizioni quando l'ottavo l'abbiamo sbagliato sempre, anche se per motivi diversi. Sappiamo che il Porto è forte in difesa e ha qualità importanti in alcuni giocatori, mi auguro sarà una gara diverse rispetto ai nostri ultimi ottavi".