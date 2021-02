Juventus, CR7 esulta sui social: "Felice di aiutare la squadra, tre punti importanti"

Attraverso i propri social, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo commenta così a caldo il 2-0 rifilato oggi alla Roma, anche grazie al suo gol: "Felice di segnare e aiutare la squadra contro un avversario difficile! 3 punti importanti! Bravi ragazzi", le parole sui social del portoghese.

Happy to score and help the team against a tough opponent! 3 important points!

Well done lads 👏🏽💪🏽 #finoallafine pic.twitter.com/bVHENpx2X6

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2021