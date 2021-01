Juventus, Dragusin titolare in Coppa Italia. E con un rinnovo quinquennale all'orizzonte

Continua il lavoro sui giovani della Juventus da parte di Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri, infatti, questa sera nel match di Coppa Italia contro il Genoa manderà in campo dal primo minuto Radu Dragusin, centrale difensivo classe 2002 per il suo esordio da titolare. Il giocatore ha già all'attivo due presenze e già in trattativa per il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora. Sul piatto un accordo quinquennale.