Juventus, i bianconeri non abbandonano l'idea di uno scambio Bernardeschi-Romagnoli

Juventus molto attiva sul mercato. Il club bianconero starebbe pensando ad uno scambio con il Milan. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero non avrebbe abbandonato l’idea di un'operazione di mercato per il passaggio in rossonero di Federico Bernardeschi in cambio di Alessio Romagnoli. Entrambi i giocatori sono assistiti da Mino Raiola, incontrato a Montecarlo dal vice presidente bianconero Pavel Nedved.