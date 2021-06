Juventus, inizia la settimana di Locatelli: bianconeri in pole, ma serve lo scatto decisivo

In casa Juventus sta per cominciare la settimana che dovrebbe portare all'acquisto di Manuel Locatelli. La Juve parte da una posizione di vantaggio rispetto ad Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG, e Real Madrid, tuttavia i bianconeri hanno bisogno di uno scatto per consolidare la pole. Per il giocatore - si legge sul Corriere dello Sport - è pronto un contratto di 4-5 anni a 3 milioni a stagione.

La richiesta del Sassuolo - Carnevali chiede al meno 40 milioni, la Juventus cercherà di abbassare la richiesta inserendo qualche giovane. Dragusin, valutato 10 milioni (troppi per i neroverdi) è il preferito, più staccati, ma comunque in gioco Fagioli e Felix Correia. Resta anche il nodo della formula: i bianconeri puntano ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto (magari aggiungendo dei bonus), proprio come fatto per l’acquisto di Chiesa dalla Fiorentina. L’obiettivo è di diluire su più esercizi l’impatto dell’investimento.