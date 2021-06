Juventus, l'addio di Szczesny non è una priorità. Per la difesa contatti con Milenkovic

Non solo centrocampo. Il quotidiano 'Tuttosport' fa il punto sul summit che c'è stato ieri in casa Juventus tra Massimiliano Allegri e i suoi dirigenti per fare il punto sulle strategie di calciomercato.

Tra i pali, si cerca una sistemazione per Wojciech Szczesny per poi accogliere lo svincolato Gianluigi Donnarumma, ma oggi il cambio tra i pali non è una priorità per Allegri. In difesa, piace Milenkovic della Fiorentina: il contratto del difensore serbo scade nel 2022 e può lasciare il club viola, ma in Europa c'è grande concorrenza, soprattutto in Premier League.