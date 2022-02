Juventus, Milan, Inter e grandi all'estero: Bremer rinnova col Toro ma piace a mezza Europa

vedi letture

Il rinnovo di Bremer col Torino è una mossa importante, sia da parte del giocatore che della società granata. Ovvero la consapevolezza di poterlo cedere alle proprie cifre e, dall'altra parte, la gratitudine per un percorso iniziato e proseguito sempre in crescita, insieme, e anche la volontà di spiccare il volo ma non ad ogni costo. Quello lo stabilirà Urbano Cairo, dovendo chiaramente prestare attenzione a non incorrere in errori come fatto per Andrea Belotti in passato: lì sparò troppo altro, rifiutò altre proposte pesanti e ora perderà il capitano a costo zero a meno di ribaltoni sul fronte rinnovo.

In tanti su Bremer

Il centrale è uno dei grandi protagonisti di questa stagione, pilastro del progetto di Ivan Juric, speranzoso di tenerlo ma conscio di avere una gemma destinata al grande salto. L'Inter c'è perché potrebbe salutare Stefan de Vrij in estate e ha richieste anche per Milan Skriniar. Il Milan lo considera primissima alternativa a Sven Botman e la Juventus altrettanto. All'estero piace molto al Tottenham e anche al Bayern Monaco. Così Cairo potrà fare il suo prezzo e, dopo il rinnovo, non avere anche il cappio di un addio obbligato. Anche se Bremer è pronto a fare il grande salto.