Juventus, Morata a piccoli passi: con lo Spezia potrebbe andare in panchina con vista Lazio

Alvaro Morata non è ancora al massimo dopo il virus che lo ha colpito nelle scorse settimane ma potrebbe tornare in panchina nella partita di stasera contro lo Spezia, con vista sulla prossima contro la Lazio. Ovviamente i minuti a disposizione dello spagnolo non sarebbero tanti, ma l'iniezione di fiducia di tornare in panchina potrebbe essere sfruttata da Pirlo per riavere nel più breve tempo possibile una spalla per Ronaldo in zona gol, che è tanto mancata contro il Verona. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.