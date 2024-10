Juventus, Motta fa la conta degli assenti: Weah e Adzic pronti al rientro in gruppo

Diversi dubbi in casa Juventus in vista della partita di sabato contro la Lazio: questo il riassunto fatto da Il Bianconero sulle condizioni dei calciatori ancora in dubbio. Timothy Weah si avvicina al rientro: la Juve non ha ancora comunicato il suo reintegro in gruppo, ma contro la Lazio può tornare tra i convocati. Stesso discorso per Vasilije Adzic, ancora a caccia dell'esordio stagionale: il trequartista è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e va verso la convocazione.

Fuori dai giochi Nico Gonzalez e Koopmeiners, mentre per quanto riguarda McKennie, gli esami hanno escluso delle lesioni, fortunatamente. Il centrocampista, però, rimarrà fuori con la Lazio per precauzione, con l'obiettivo di provare a esserci con lo Stoccarda.

8ª GIORNATA

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO - PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA - BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN - UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS - LAZIO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI - NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE - FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA - ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI - TORINO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA - INTER DAZN

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA - MONZA DAZN/SKY

La classifica della Serie A dopo il settimo turno

1. Napoli 16 punti

2. Inter 14

3. Udinese 13

4. Juventus 13

5. Lazio 13

6. Milan 11

7. Torino 11

8. Empoli 10

9. Atalanta 10

10. Roma 10

11. Fiorentina 10

12. Hellas Verona 9

13. Como 8

14. Bologna 8

15. Cagliari 6

16. Parma 6

17. Genoa 5

18. Lecce 5

19. Venezia 4

20. Monza 4