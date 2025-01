TMW Juventus, Nico Gonzalez: "Ma quale crisi? Questa è la strada giusta"

Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta: "Ma quale crisi? Non siamo in crisi, questa è la strada giusta. Abbiamo lottato e combattuto, speriamo da qui a fine campionato di ottenere i risultati che meritiamo. Non ci piace pareggiare, oggi però abbiamo fatto una grande partita e sono contento della prestazione della squadra. La classifica la guardiamo, ma sarà più importante il risultato che otterremo a fine stagione. Continuando così sono sicuro che possiamo centrare i nostri obiettivi".

"Abbiamo giocato dieci giorni fa contro il Milan - ha poi proseguito - , sarà una partita dura e sappiamo come come giocano. Se giochiamo così possiamo fare bene: magari da fuori si vedono tanti pareggi che non vanno bene, però ripeto che la strada è quella giusta e il punto di questa sera conta".