Juventus, Pirlo ritrova tutto il gruppo per un gennaio di fuoco

Ieri, dopo i primi allenamenti individuali dovuti all'attesa per l'esito dei tamponi, è andata in scena la prima seduta di gruppo del 2021 per la Juventus. C'è l'Udinese ma soprattutto un gennaio infuocato con i confronti con 4 delle prime 5 forze del campionato: Milan, Sassuolo e Inter in rapida successione dopo l'Udinese, poi la Coppa Italia con il Genoa e la Supercoppa con il Napoli, per il primo trofeo stagionale. Come scrive Tuttosport, un filotto cui il Maestro si presenterà con le certezze accumulate prima del brutto ko con la Fiorentina ma soprattutto con un organico al completo. In vista del tour de force di gennaio, Pirlo - che domani dovrà rinunciare allo squalificato Cuadrado - avrà tutte le frecce nel suo arco e potrà gestire al meglio le forze, specie in difesa. Il miglior viatico per affacciarsi al mese della verità.