Ufficiale Juventus, rinnova il prossimo portiere della Primavera: annunciata la firma di Nava

Rinnovo di contratto con la Juventus per Sebastiano Nava (17 anni), che dopo aver giocato nella scorsa annata con la squadra Under 17 dei bianconeri, è pronto adesso a salire in Primavera nella prossima.

Di seguito l'annuncio ufficiale del rinnovo di Nava, dato dalla Juventus: "Un giorno speciale per Sebastiano Nava: il giovane portiere ha infatti firmato il prolungamento di contratto con la Juventus. Il giocatore classe 2008, in bianconero dall’età di nove anni, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno del 2028 dopo aver vissuto la trafila del settore giovanile bianconero.

E ancora, prosegue e conclude la nota: "Nava ha vestito la maglia dell’Under 17 della Juventus nell’ultima stagione, conclusasi con la semifinale scudetto, ed è stato l’estremo difensore della nazionale di categoria arrivata, anche in questo caso, in semifinale all’ultimo Europeo U17 disputato in estate. E adesso si lega ancora di più ai nostri colori: complimenti Sebastiano!".