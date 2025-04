Ufficiale Juventus, rinnovato il contratto della giovane promessa della difesa Pagnucco

La Juventus ha annunciato di aver prolungato il contratto di uno dei suoi giovani calciatori. Si tratta di Filippo Pagnucco (19 anni), difensore centrale classe 2006.

Ecco quanto si legge all'interno del comunicato ufficiale riguardante il rinnovo di Pagnucco con la Juventus e diramato dalla società che veste coi colori bianconeri: "Dopo la firma sul suo primo contratto da professionista nel dicembre del 2023, Filippo Pagnucco ha prolungato il suo rapporto con la Juventus. È ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto del capitano dell'Under 20 bianconera fino al 30 giugno 2028".

A proposito di difensori, ma in orbita prima squadra, la Juventus nelle scorse ore ha perso per infortunio Federico Gatti. Questo è quanto si può leggere all'interno della nota medica ufficiale diramata dalla Vecchia Signora: "Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone". Calendario alla mano, Tudor perderà Gatti per almeno quattro partite, ovvero quelle ad aprile contro Roma (6 aprile), Lecce (12), Parma (21) e Monza (27).