Ufficiale L'Udinese lascia andare Brenner: giocherà in prestito con opzione al Cincinnati

L'Udinese lascia andare Brenner Souza da Silva. Anche meglio noto come Brenner, la punta brasiliana classe 2000 è stata ceduta in prestito fino al 31 dicembre 2025 "con opzione d’acquisto" al Cincinnati, club di Major League Soccer. "A Brenner i migliori auguri per questa nuova avventura", recita il breve comunicato d'addio del club bianconero, che si libera così per sei mesi del centravanti.

La società statunitense invece ha pubblicato l'annuncio ufficiale di benvenuto, qui di seguito: "FC Cincinnati ha acquisito l'attaccante brasiliano Brenner Souza da Silva dal club italiano di Serie A Udinese con la formula del prestito, come annunciato oggi dalla società. Brenner si unirà agli Orange and Blue fino alla fine della stagione 2025, con il club che mantiene un'opzione per rendere il trasferimento definitivo. L’operazione è stata completata prima della chiusura della finestra di trasferimento secondaria della MLS.

Nel corso di tre stagioni con il club (2021-23), Brenner ha segnato 27 gol, il terzo miglior bottino nella storia della squadra. Brenner è arrivato per la prima volta a FC Cincinnati il 9 febbraio 2021 come Young Designated Player. La sua carriera con gli Orange and Blue è iniziata con un gol al primo tiro in porta nella gara d’esordio della stagione 2021 contro Nashville SC. Ha chiuso quella stagione con otto gol.

Nella stagione successiva, quella del suo rilancio, Brenner ha segnato 18 gol negli ultimi 19 incontri della stagione regolare 2022 della MLS, contribuendo a far qualificare Cincinnati ai playoff per la prima volta nella sua storia in MLS. In coppia con il compagno di squadra Brandon Vazquez, sono diventati i primi due compagni nella storia della lega a segnare almeno 18 gol ciascuno in una singola stagione. I 18 gol segnati rappresentano tuttora il record del club per una stagione regolare della MLS.

Il 29 giugno 2022, contro il New York City FC, Brenner è diventato il primo giocatore nella storia del club a realizzare una tripletta in MLS. Più avanti nella stagione ha messo a segno una seconda tripletta (10 settembre contro San Jose) e una terza (9 ottobre contro DC United). Lo storico finale di stagione 2022 gli è valso il titolo di Giocatore del Mese della MLS per settembre/ottobre 2022.

È diventato il sesto giocatore nella storia della MLS a segnare almeno tre triplette in una singola stagione. Con la tripletta nell'ultima giornata della regular season contro il DC United, è diventato il primo giocatore dai tempi di Landon Donovan nel 2007 a realizzare in una singola stagione più partite con almeno tre gol e un assist.

Prima di approdare a Cincinnati, Brenner ha militato nel São Paulo FC, club brasiliano con cui ha segnato 26 gol in quattro stagioni, a partire dal suo debutto in prima squadra a 17 anni. A livello internazionale, ha disputato 18 partite con la Nazionale brasiliana U17, segnando sei gol in tutte le competizioni, inclusi tre nella Coppa del Mondo FIFA U17 del 2017.

Con l’Udinese, in Italia, ha segnato due gol in 19 presenze. Il suo trasferimento al club friulano nel 2023 ha rappresentato una cessione record in termini economici per il FC Cincinnati".